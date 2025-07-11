وقال في مقابلة مقتضبة مع شبكة "إن. بي. " الأميركية،: "أعتقد أنني سأصدر إعلانا مهما بشأن يوم الاثنين"، رافضا الخوض في مزيد من التفاصيل.وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من إعرابه عن استيائه من الرئيس الروسي بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، وهي من القضايا التي ظلت تلاحقه منذ ولايته الرئاسية، إذ واجه انتقادات داخلية ودولية بشأن مواقفه تجاه الكرملين.يُذكر أن ترامب سبق أن كرّر خلال حملته للانتخابات الرئاسية المقبلة تعهده بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية "خلال 24 ساعة"، إذا ما عاد إلى ، لكنه لم يقدّم تفاصيل واضحة بشأن كيفية تحقيق ذلك.وتخوض روسيا حربا في أوكرانيا منذ فبراير 2022 أسفرت عن دمار واسع وسقوط آلاف القتلى والجرحى، فيما تواصل ودول دعم كييف عسكريا وسياسيا في مواجهة ، وسط توتر متزايد في العلاقات بين والكرملين.