إيران تكشف مصير "الجواسيس الإسرائيليين" داخل سجن إيفين بعد قصفه

وقال المتحدث باسم ، جهانغير: "لم يصب أي من جواسيس الكيان الإسرائيلي في الهجوم على سجن إيفين" وجاءت تصريحاته ردا على سؤال حول ما إذا كان هدف الهجوم على سجن إيفين هو تصفية بعض الجواسيس من قبل نفسها.وأضاف جهانغير: "إننا لا نؤكد هذا الأمر" معتبرا أن "قيام الكيان الصهيوني بالهجوم على سجن إيفين يعد عملا إرهابيا".وأردف "نتوقع من المنظمات الدولية الواسعة أن تدين هذا الاعتداء وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم السلطة القضائية في ، إن الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين بطهران أسفر عن مقتل 71 شخصا، من بينهم موظفون إداريون وشبان يؤدون خدمتهم العسكرية وسجناء وأفراد من عائلات السجناء كانوا يزورونهم، وجيران يسكنون في محيط السجن".