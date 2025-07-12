ضيف غريب وغير متوقع يهدد منازل سكنية

وتحرك نحو القرية طوال الأيام الماضية، مما دفع السلطات لإصدار تحذيرات عاجلة.السلطات حذرت من أن الأمواج الناتجة عن ذوبان الجبل قد تتسبب في تدمير المباني القريبة، وقد تغرق المنازل الضعيفة.وفي ظل هذه المخاوف، أصدرت الحكومة تعليمات بعدم الاقتراب من الجبل سواء بالقوارب أو على الأرض.و رغم التحذيرات، شعر بعض السكان بالإثارة تجاه هذا المشهد النادر وتم إغلاق مصنع الأسماك المحلي والمتجر بشكل مؤقت حفاظًا على سلامة الجميع.