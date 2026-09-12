واشنطن تحدد مواعيد مرور الناقلات عبر مضيق هرمز

ونقلت رويترز عن خبر للصحيفة ان " طلبت ‌من ناقلات النفط التي تمر عبر الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان توفير الحماية ⁠العسكرية لها، وذلك بعد أن صعدت من هجماتها على السفن التي تبحر ليلا".وتقدم منذ أيار حماية جوية للسفن التي ترغب في الإبحار عبر ‌مسار ⁠يمر بمحاذاة ساحل على الجانب الجنوبي للمضيق.وقالت الصحيفة، نقلا عن رسائل بريد ⁠إلكتروني أرسلها البحري الأمريكي إلى المستشارين البحريين، إن "الفترة ⁠التي تتم خلالها حماية السفن تم تقليصها ⁠إلى فترتين زمنيتين محددتين يوميا منذ بداية شهر أيلول".