السعودية تدين الاعتداء على انابيب نفطية بالمدينة والرياض بمسيرات من العراق

وذكرت الوزارة في بيان، انه "تدين المملكة بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق–غرب في منطقتي والمدينة المنورة، بعدة مسيّرات قادمة من ، ما أسفر عن إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها".وتابعت، ان "المملكة أوضحت أنه بناءً على طلب العراقي، بإتاحة الفرصة للحكومة العراقية الشقيقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار، فقد آثرت المملكة عدم الرد في هذه المرحلة، ودعم جهود ".وأكدت "احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها".