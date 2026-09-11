"الجيش الإسرائيلي" يرفع التأهب على جميع الجبهات تحسباً لتصعيد مع إيران

ووفق الصحيفة، تنتشر قوات الجيش الاسرائيلي في وسوريا والضفة الغربية، فيما عززت القوات الاسرائيلية في الضفة بكتيبتين إضافيتين خلال اليومين الماضيين، ليصل حجمها إلى أكثر من ثلاثة ألوية، إلى جانب قوات احتياط وتدريب.وفي الجنوب، تواصل القوات الاسرائيلية انتشارها على ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، بينما تركز على حماية المجال الجوي والاستعداد لأي تصعيد محتمل مع ، وفق الصحيفة.