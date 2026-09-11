التضخم الأميركي يتسارع إلى 3.4% ويعزز احتمالات رفع الفائدة

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% على أساس شهري، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 3.9%، فيما زادت تكاليف السكن 0.3%.كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 2.4% سنوياً، بينما سجل زيادة شهرية بلغت 0.3%، متجاوزاً بعض التوقعات.وتأتي البيانات قبل اجتماع المرتقب في 16 أيلول الحالي، وسط مؤشرات على أن استمرار ضغوط الأسعار قد يعزز مبررات تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.