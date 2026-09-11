خطط لعملية الطوفان.. القسام تعلن استشهاد قائد لواء خانيونس محمد اليازوري

وقالت الكتائب في بيان، إن اليازوري قُتل مساء أمس الخميس، 10 أيلول 2026، إثر عملية اغتيال، مشيرة إلى أنه شغل عدداً من المناصب القيادية داخل لواء خانيونس، بينها قيادة كتيبة وسط خانيونس واستخبارات اللواء وكتيبة الأسلحة والخدمات، قبل توليه قيادة اللواء.وأضافت أن اليازوري كان له دور في التخطيط لعملية "طوفان الأقصى"، مشيرة إلى أنه نجا من عدة محاولات اغتيال سابقة.