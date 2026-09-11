الحوثيون يعلنون السيطرة على 6 مديريات في تعز والحديدة

وذكر بيان للحوثيين، أن العملية، التي أطلقت عليها اسم "والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً" بدأت في الثالث من أيلول الحالي، مشيرة إلى أنها استهدفت تحشيدات عسكرية تابعة للسعودية على .وأضاف البيان أن "العمليات أسفرت عن استهداف 7 فرق عسكرية تضم 38 لواءً، ومقتل وأسر وجرح المئات من أفرادها، فضلاً عن تحرير عدد من الأسرى التابعين لها".كما اشارت الى "تنفيذ 32 عملية تصدٍ للطائرات الحربية وإسقاط 9 طائرات"، مؤكدة استمرار "معادلة الحصار بالحصار" حتى "وقف العدوان ورفع الحصار عن ".