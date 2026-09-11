إثيوبيا تستقبل رسمياً عام 2019

وأكدت الحكومة الإثيوبية، أن أجندة العام الجديد تركز على استكمال المشاريع الكبرى، ودعم الزراعة والتصنيع والطاقة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تحسين الخدمات ورفع الإنتاجية.ويختلف التقويم الإثيوبي عن التقويم الميلادي بنحو 7 إلى 8 سنوات، كما يتكون من 13 شهراً؛ 12 شهراً منها تضم 30 يوماً، فيما يتكون الشهر الثالث عشر من 5 أيام، أو 6 أيام في السنة الكبيسة.ويبدأ العام الإثيوبي الجديد في 11 أيلول من كل عام ميلادي، أو في 12 أيلول خلال السنوات السابقة للسنة الكبيسة. لذلك، بينما يعيش العالم عام 2026 ميلادياً، تحتفل إثيوبيا حالياً ببدء عام 2019 وفق تقويمها المحلي.