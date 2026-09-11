الحوثيون يسيطرون على جزيرة "ميون" ويحكمون القبضة على باب المندب

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، نقلاً عن مصادر حكومية يمنية، تمكن الحوثيون من السيطرة على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، فيما تحدثت مصادر تابعة للجماعة عن السيطرة على مدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة ، عقب انسحاب التشكيلات العسكرية الحكومية منها.وكانت الوكالة ذاتها قد نقلت عن مسؤول عسكري حكومي قوله إن الحوثيين "يزحفون نحو باب المندب" بعد سيطرتهم على المخا ودخولهم المدينة، مشيراً في الوقت ذاته إلى سيطرة الحوثيين على جزيرة زقر اليمنية في الأحمر عبر هجوم بدأ بإطلاق صواريخ باليستية، أعقبه إنزال بري بواسطة زوارق تقل مقاتلين.بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر عسكرية حكومية أن الحوثيين وصلوا إلى جزر زقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى في جنوب البحر الأحمر، قبالة السواحل الإريترية.وفي المقابل، قال المتحدث العسكري للحوثيين، ، إن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب "آمنة"، مؤكداً أن العمليات التي تنفذها قواته محددة الأهداف.ومع اتساع رقعة المعارك، برزت الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر كساحة مواجهة رئيسية؛ إذ أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن القوات الحكومية شنت غارات جوية على جزيرة كمران التابعة إدارياً لمحافظة الحديدة، بينما قال للقوات الحكومية في إن الحوثيين قصفوا جزيرة زقر الواقعة ضمن أرخبيل حنيش بصاروخين باليستيين.