ترامب رفض طلبا سعوديا لشن ضربات أمريكية ضد الحوثيين

وذكر التقرير أن رفض الطلب.وأضاف التقرير أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الإدارة لا تعتزم اتخاذ إجراء عسكري مباشر ضد الحوثيين في الوقت الراهن.ولم يصدر أي رد حتى الآن من أو في على طلبات التعليق خارج أوقات العمل الرسمية.ووفقا لأكسيوس فإن تشعر بقلق متزايد إزاء الصراع المتفاقم في وإنها تعمل على تكثيف دعمها للمملكة لكن مع السعي في الوقت ذاته لتجنب الانخراط العسكري المباشر.وأفاد التقرير بأن الأميرال قائد القيادة ‌المركزية ⁠الأمريكية توجه إلى أمس الخميس لإجراء محادثات تنسيقية عاجلة.وأضاف التقرير أن مسؤولين عسكريين ومدنيين أمريكيين أبلغوا نظراءهم السعوديين خلال الأسابيع الماضية بأن توجيهات ترامب تقضي بتركيز القوات الأمريكية على وتأمين ⁠مضيق هرمز مع تجنب فتح جبهة عسكرية جديدة.وذكرت رويترز في تموز أن السعودية تسعى لتشكيل تحالف دولي لحماية حركة الملاحة في ⁠البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، وذلك في ظل استمرار تصاعد التوتر داخل اليمن وفي محيطه.ويعود هذا التصعيد إلى ⁠أوائل تموز عندما أعلن الحوثيون أن قواتهم تصدت لطائرات حربية سعودية كانت تحاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في .