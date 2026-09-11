ترامب: العملية في إيران طالت

وقال في دالاس بولاية ، خلال للحزب الجمهوري، الذي يعقد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في : "لقد بنينا أقوى جيش في العالم. اضطررنا لاستخدام جيشنا لفترة أطول مما كنت أتوقع، لكن لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".وزعم مجددا أن تسيطر على .وقال: "نحن نسيطر على المضيق، أسميه مضيق ترامب".ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم إذ يربط ببحر والمحيط ، وتمر عبره في الظروف الطبيعية نسبة تقارب 20% من شحنات النفط العالمية. لكن حركة الملاحة تراجعت بشدة منذ اندلاع الحرب، مع تصاعد المخاطر العسكرية وتهديدات استهداف السفن.وتسعى الولايات المتحدة منذ أشهر إلى فرض واقع عسكري وأمني جديد في المضيق، بما في ذلك تأمين حركة السفن ومواجهة محاولات تعطيل الملاحة. وكانت قد أطلقت في مايو عملية أطلقت عليها اسم "مشروع "الحرية" لمرافقة السفن العالقة وتأمين عبورها، في خطوة رفعت مخاطر المواجهة المباشرة مع إيران.وفي المقابل، لا تزال ترفض الاعتراف بالسيطرة الأمريكية على المضيق، فيما تحوّل الممر المائي إلى إحدى أبرز ساحات الصراع بين البلدين، مع انعكاسات مباشرة على حركة التجارة وأسعار النفط وأمن الملاحة في الخليج.