مخزونات النفط الأمريكية تنخفض بمقدار 400 ألف برميل

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 400 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، بعد تراجعها بنحو 4.5 مليون برميل في الأسبوع السابق، في حين كان المحللون يتوقعون انخفاضا قدره 1.6 مليون برميل.وبلغ إجمالي مخزونات النفط الخام الأمريكية نحو 424.1 مليون برميل، ليقترب من متوسط المخزونات المسجل خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصبح أقل بنحو 5.6% من متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية.كما زادت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل، بنحو 2.1 مليون برميل، لكنها ظلت أقل بنسبة تقارب 13% من متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية للفترة نفسها.