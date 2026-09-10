الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرات ضخمة جنوبي لبنان

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المتحدثة بلسان الجيش الإسرائيلي أن "جيش الدفاع دمّر البنى التحتية تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر".وأضافت أنه "بعد نشاط تحضيري مطوّل، دمّرت قوات الفرقة 36 المسارات تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر، الواقعة ضمن المنطقة الأمنية، بهدف تحييد قدرة منظمة بشكل نهائي على التخطيط لمخططات ضد مواطني وقوات جيش الدفاع وتنفيذها انطلاقًا من هذه البنى التحتية".وأشارت إلى أن "طول البنى التحتية التي تم تدميرها أكثر من كيلومترين. وعُثر داخل البنى التحتية تحت الأرض على عشرات الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة من إنتاج ، إضافة إلى رشاشات، وعشرات الصواريخ المضادة للدروع، ومئات الألغام والعبوات الناسفة".