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الحرس الثوري الإيراني يستهدف زورقا أمريكيا في مضيق هرمز
دوليات
2026-09-10 | 13:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
321 شوهد
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء اليوم الخميس، بأن
القوات البحرية
التابعة للحرس الثوري الإيراني استهدفت زورقا أمريكيا مسيرا من طراز "سيل درون إكسبلورر" في منطقة
مضيق هرمز
.
وأوضحت الوكالة أن "سيل درون إكسبلورر" زورق سطحي مسير يبلغ طوله نحو 7 أمتار، ويتمتع بقدرة عالية على البقاء في البحر، ويُجهّز بكاميرات وأنظمة اتصال وأجهزة استشعار مختلفة لتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة وتعزيز الوعي بالمجال البحري.
وأضافت أن هذا النوع من الزوارق سبق أن استخدمه
الأسطول الخامس
للبحرية الأمريكية و"قوة المهام 59"، التي قالت إن مركز نشاطها كان في
البحرين
، والتي أُنشئت لتطوير شبكة من الزوارق غير المأهولة وأنظمة
الذكاء الاصطناعي
التابعة للبحرية الأمريكية.
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