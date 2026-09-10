الحرس الثوري الإيراني يستهدف زورقا أمريكيا في مضيق هرمز

وأوضحت الوكالة أن "سيل درون إكسبلورر" زورق سطحي مسير يبلغ طوله نحو 7 أمتار، ويتمتع بقدرة عالية على البقاء في البحر، ويُجهّز بكاميرات وأنظمة اتصال وأجهزة استشعار مختلفة لتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة وتعزيز الوعي بالمجال البحري.وأضافت أن هذا النوع من الزوارق سبق أن استخدمه للبحرية الأمريكية و"قوة المهام 59"، التي قالت إن مركز نشاطها كان في ، والتي أُنشئت لتطوير شبكة من الزوارق غير المأهولة وأنظمة التابعة للبحرية الأمريكية.