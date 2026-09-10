"الحوثيون" يسيطرون على المخا ويقتربون من إحكام السيطرة على باب المندب

وذكرت المصادر أن مسلحي الحركة يواصلون التقدم لفرض السيطرة الكاملة على عدة مدن ساحلية ممتدة على طول المضيق، من بينها مدينة ذوباب، مشيرة إلى أن الحركة تسعى للسيطرة على كامل الشريط الساحلي اليمني المطل على البحر الأحمر.وأوضحت مصادر عسكرية أن الحركة باتت على وشك تعزيز نفوذها المباشر على باب المندب، الذي يُعد أحد أهم الممرات الملاحية العالمية لنقل السلع وإمدادات الطاقة، وذلك بالتزامن مع تصاعد المعارك الميدانية مع القوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة ، مما يهدد بانهيار الهدنة الهشة المعمول بها منذ عام 2022 برعاية ، وافتتاح جبهة صراع جديدة بالمنطقة.