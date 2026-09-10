وادعى أن تكسب الحرب مع التي تجري الآن، وأنها تسيطر على المضيق، معتبرا أنه يجب أن يحصل على شيء من هذا الانتصار، على حد تعبيره.وقال ترامب في كلمته: "بينما نكسب الحرب مع إيران، التي تجري الآن، سنكسبها، نحن نكسبها، نحن نسيطر على ، أعتقد أنه ينبغي أن نسمي مضيق هرمز، ينبغي أن نسميه مضيق ترامب، يجب أن أحصل على شيء من هذا، مضيق ترامب".وأضاف ترامب: "سنسميه مضيق ترامب، وأنا متأكد من أن القيادة الإيرانية ستكون سعيدة للغاية".