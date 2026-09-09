طهران: قرار الطاقة الذرية لعبة سياسية وسنرد بحسم على القرار

وكتب عزيزي على منصة التواصل الاجتماعي X: "لا يوجد إجماع عالمي - إنها مجرد لعبة سياسية: إن أحدث قرار للوكالة الذرية ضد ليس أكثر من وثيقة غير شرعية تُظهر افتقار المجلس للاستقلالية".وأكد البرلماني أن ستدافع عن مصالحها الوطنية و"سترد بشكل حاسم على هذا القرار الباطل" عمليا.وتم تقديم قرار جديد مناهض لإيران من قبل والترويكا الأوروربية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وهو ينص على إحالة القضية الإيرانية إلى ، وترى هذه الدول أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية.