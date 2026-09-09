الحوثيون: 54 غارة جوية سعودية استهدفت ست محافظات يمنية

وقال : "شن الطيران الحربي السعودي خلال الــ12 ساعة الماضية 54 غارة جوية بمقاتلات حربية من طراز إف-15 إس إيه أقلعت من بخميس مشيط".وأوضح أن "طائرة حربية نوع تايفون أقلعت من قاعدة الملك فهد بالطائف وشنت غارة على محافظة الجوف"، مؤكدا أن "هذه الغارات والعدوان المتواصل على بلدنا لن يمر دون رد وعقاب".وفي وقت سابق، أعلنت حركة " " الحوثية في ، عن تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف سعودية، فيما شهدت ثلاث مناطق سعودية حالة من التأهب بعد إطلاق صفارات الإنذار المبكر، قبل أن يعلن الدفاع المدني زوال الخطر تدريجيا.