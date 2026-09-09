النرويج تكشف: طائرة زيلينسكي كادت تتعرض لضربة بطائرة مسيّرة

ونقلت النرويجيةعن ستوره قوله: "كانت طائرته (زيلينسكي) على وشك أن تُصاب بمسيّرة أثناء إقلاعها من مولدوفا. هذه هي الحقيقة التي يعيشها". وعندما سأل ستوره عن ليلته قبل الجنازة، أجابه: "لم تكن ليلة جيدة".من جانبه، أكد وزير المالية النرويجي، ، الأمين العام السابق لحلف ، أن زيلينسكي تطرق للحاضرين عن الحادث خلال اجتماع عُقد مساء الثلاثاء، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل، مكتفيا بالقول: "كان الوقت متأخرا، وربما هناك تهديدات ضد الطائرة. لكنني لا أعرف تفاصيل كافية لأشرح أكثر".وكان زيلينسكي قد وصل مساء الثلاثاء، حيث عُقد اجتماع مع الحكومة لمناقشة احتياجات أوكرانيا العاجلة للدفاع الجوي، بما في ذلك تطوير نظام "فريا" المضاد للصواريخ الباليستية بالتعاون مع شركات نرويجية.