واشنطن: سنواصل خنق إيران اقتصاديا

وقال روبيو، "لا أعتقد أن هناك جهة تدعم عسكريا"، مردفا "إيران تواصل إطلاق النار على سفننا الحربية وستدفع ثمن ذلك بخسارة ناقلاتها".وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "لم يصيبوا سفننا لكنهم خسروا 5 ناقلات إضافية الليلة الماضية"، مشددا "سنواصل خنق إيران اقتصاديا".وهدد الرئيس الأمريكي ، اليوم الأربعاء، بشن هجمات إضافية ضد إيران، فيما اعرب عن اعتقاده أن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية.