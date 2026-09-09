قصف إسرائيلي يستهدف قرية في جنوب سوريا

وقالت الإخبارية إن القصف استهدف أطراف القرية، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن القصف.وقبل ذلك، تفقد الإسرائيلي، ، قواته في في جنوب ، بينما اعتبرت سوريا أن دخوله إلى أراضيها خطوة "استفزازية وانتهاك صارخ" لسيادتها.وتشهد مناطق عدة في ريف القنيطرة توغلات وتحركات للقوات الإسرائيلية، إلى جانب قصف مدفعي متكرر يستهدف مناطق متفرقة في المحافظة.