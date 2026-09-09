دوي انفجارات عدة جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، بدوي انفجارات عدة جنوبي البلاد.

وقالت الإيرانية، "دوي انفجار مجهول المصدر في ".

وأضافت "لم يتضح بعد ما إذا كان دوي الانفجار قادما من جهة البحر أم من جزيرة قشم نفسها".

بدورها قالت في خبر عاجل لها، "دوي انفجارات عدة في جزيرة قشم وسيريك"، موضحة "دوي انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك وميناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي ".