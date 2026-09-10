حادثة غريبة قبل الإقلاع.. لماذا تأخرت طائرة ترامب؟

وذكر المصدر للصحيفة أن السبب كان يكمن في فتح زلاجة النجاة المخصصة للإخلاء الطارئ في طائرة رئيس .وكان قد فسر الحادثة في وقت سابق بأنها مجرد اختبار لعمل زلاجة النجاة، وصرح للصحفيين قبل صعوده إلى متن الطائرة قائلا: "يريدون التأكد من أن كل شيء يعمل بشكل مثالي".لكن الصحيفة ذكرت أن أحد المساعدين العسكريين للرئيس قام بتفعيل عمل زلاجة النجاة عن طريق الخطأ.وكان صحفيو تجمع الصحافة الخاص بالبيت الأبيض قد أفادوا في وقت سابق بأن ترامب وصل الأربعاء في تمام الساعة 14:01 بالتوقيت المحلي على متن مروحية إلى قاعدة "أندروز" العسكرية بالقرب من .وكان من المفترض أن ينتقل إلى متن الطائرة ويتوجه إلى دالاس، إلا أن ترامب مكث داخل المروحية لفترة طويلة، ولفت انتباه الصحفيين في هذه الأثناء ظهور زلاجة الإخلاء الطارئ منفوخة ومفتوحة في الجزء الأمامي من طائرة الرئاسة الجديدة، المهداة له من العائلة الحاكمة في .