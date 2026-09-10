ترامب يهدد بضرب موقع "جبل الفأس" النووي في إيران

وأطلق هذه التهديدات خلال ألقاه في مؤتمر للحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي، حيث قال: "نحن نعلم تماما ما يجري، وقد رصدنا وجود نشاط محدود في موقع جبل الفأس الإيراني، وقد نضطر إلى توجيه ضربة لهم في ذلك الموقع أيضا".وتابع موجها كلامه لطهران: "أنصح بعدم التذاكي، وإلا فسنضطر إلى ضربهم بقوة شديدة جدا".ويقع هذا الموقع بالقرب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار جسيمة، وهو عبارة عن منشأة محصنة تضم مجمعين من الأنفاق المدفونة في أعماق الأرض. ومنذ منتصف شهر يوليو الماضي على أقل تقدير، وترامب يطلق تهديدات بقصف هذا الموقع.ومن الناحية الجغرافية، يقع جبل الفأس في الجهة الجنوبية من منشأة نطنز، على مسافة تبلغ 225 كيلومترا جنوب العاصمة . ويعد هذا الموقع من أكثر المواقع الإيرانية تحصينا، إذ يقدر خبراء أن المنشأة مبنية على عمق يتراوح بين 80 و100 متر تحت سطح الأرض، ومحفورة في صخور الغرانيت الصلبة، وتتضمن أنفاقا متعددة ذات مداخل محصنة.وبدأ بناء الموقع عام 2020، عقب سلسلة من الهجمات التخريبية التي طالت منشأة نطنز ونُسبت إلى . وتشير تقارير الخبراء إلى أن إيران قد تستخدمه لتخصيب اليورانيوم أو لتصنيع أجهزة الطرد المركزي.ويشكل الموقع تحديا عسكريا كبيرا للقوات الأمريكية، إذ قد لا تكون القنابل الأمريكية الأكثر تطورا، مثل القنبلة الخارقة للتحصينات من طراز "جي بي يو-57"، قادرة على اختراق هذا العمق.وقد يشير إعلان ترامب العلني عن عزمه قصف الموقع إلى محاولة للضغط على طهران، أو إلى استراتيجية سياسية في سياق الانتخابات النصفية المقبلة.