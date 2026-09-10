سخرية من "الرئيس يرفض النوم".. وناشطون ينشرون صورا

وقال بيسنت: "لقد انتقلنا من القلم الآلي إلى الإفراط في النشاط، من رئيس لم يستطع البقاء مستيقظا إلى رئيس يرفض النوم"، في إشارة ضمنية إلى الرئيس السابق الذي يهاجمه باستمرار ويصفه بـ"جو النعسان" ويتهمه بالنوم أثناء ولايته الرئاسية.غير أن منتقدي بيسنت سارعوا إلى التذكير بأن ترامب نفسه استخدم القلم الآلي، وأنه واجه مرارا صعوبة في البقاء متيقظا في الأماكن العامة، خاصة عندما يكون جالسا ويتحدث آخرون، في لحظات غالبا ما تتحول إلى صور ساخرة على ، حيث تنغلق عيناه ويميل رأسه، أحيانا إلى الأمام وأحيانا أخرى إلى الخلف في كرسيه.وكانت النائبة كاملاغر-دوف قد وصفت في وقت سابق من هذا العام عدم قدرة الرئيس على البقاء مستيقظا بأنها "تهديد خطير للأمن القومي"، لكن ترامب أصر على أنه كان متيقظا تماما في تلك اللحظات وأنه كان فقط يريح عينيه، قائلا لصحيفة "وول : "أنا فقط أغلق عيني، إنه أمر مريح جدا بالنسبة لي، أحيانا يلتقطون صورة لي وأنا أرمش، أرمش، ويلتقطونني في لحظة الرمش".غير أن بعض تلك الرمشات كانت طويلة، وهو ما لاحظه الدكتور جوناثان راينر المحلل الطبي في شبكة" سي إن إن"، الذي كتب على منصة "إكس" أن "النوم المتكرر بينما يحيط بك عدد من الأشخاص حول مكتبك ليس أمرا طبيعيا ويحتاج إلى تقييم، واقترحت أن يخضع ترامب لاختبار انقطاع النفس أثناء النوم".وقد نشر نشطاء صورا لترامب وهو نائم.