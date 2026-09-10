أول تعليق إماراتي عقب قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

وقال المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات، ، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن "العلاقات الدبلوماسية تُدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح، لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فكّ الشفرات"، مشدداً على أنه "لا يمكن أن تكون رهينة احتقان داخلي أو عجز عن شرح المصالح وتحديد الأولويات".وأضاف قرقاش أن "الغموض ليس سياسة، والضجيج لا يعوّض غياب الرؤية، والدبلوماسية الناجحة تقوم على وضوح المواقف وحسن إدارة المصالح والاختلافات"، واختتم بالقول إن "ما عدا ذلك ليس سوى تعبير عن قصور في الرؤية والإدارة".وكانت الجزائر قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عبر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، مشيرة إلى أن القرار جاء "بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية".