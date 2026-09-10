دولة عربية تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات.. ما السبب؟

وجاء في البيان: "إزاء تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن ، تحلت الجزائر بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عال من المسؤولية ولم تدخر - انطلاقا من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول - أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن سلوكياته المؤسفة وغير المبررة".وأضاف البيان: "وعلى الرغم من هذه التحذيرات العديدة، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تماديها في هذه التصرفات التي بلغت حدودا لم يعد من الممكن معها اعتبارها مقبولة أو قابلة للتحمل في إطار العلاقات القائمة بين دولتين ذاتي السيادة أو أن تبقى من دون رد".واختتم البيان : "وعليه، وبعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، قررت الحكومة ، هذا اليوم، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة".وفي أواخر يوليو الماضي هاجم الرئيس الجزائري ما وصفها بـ"الدويلة العربية" معتبرا أنه أينما تحل تلك الدولة "تُسفك الدماء" مشيرا إلى أن بلاده "مع والسعودية في خندق واحد".وقال تبون في التصريحات للإعلام المحلي إن "هناك دويلة أثرها سلبي جدا، فأينما تحل يُسفك الدم".وأضاف: "العالم العربي فيه انشقاقات كثيرة ولا نريد أن نزيد الطين بلة، وإلا كنا قطعنا علاقتنا مع هذه الدويلة منذ مدة، لأنه لا يأتي منها إلا الدم".يتبع..