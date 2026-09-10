موسكو تفضل عودة واشنطن وطهران إلى تنفيذ مذكرة التفاهم وتبدي استعدادها للوساطة

وقال بيسكوف، في تصريح للصحفيين: "نفضل أن نرى عودة إلى تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها"، مؤكدا أن هذا المسار يمثل الخيار الذي تراه الأنسب لإدارة العلاقات بين البلدين.وفي معرض تعليقه على التطورات الإقليمية، أشار المتحدث الروسي إلى أن الأوضاع الراهنة في منطقة "لا تزال دون المستوى المطلوب وتثير القلق"، في تلميح واضح إلى حالة التوتر وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة حاليا، وضرورة العودة إلى الدبلوماسية والاتفاقات الموقعة لتهدئة الأجواء.وفي سياق متصل، كان بيسكوف قد أعلن منذ يومين استعداد للمساهمة في تسوية أي خلافات بين والإمارات العربية المتحدة.