صحيفة أمريكية تكشف: إيران تستأنف إنتاج الصواريخ تحت الأرض

وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين مطلعين على الأمر، إلى أن بدأت استئناف الإنتاج على الرغم من الأضرار الكبيرة التي لحقت بصناعة الصواريخ جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية.وبحسب الصحيفة، رصدت أجهزة الاستخبارات نشاطا في منشآت عدة، بينها مجمع خوجير العسكري جنوب شرقي إيران، حيث يجري تجميع صواريخ تعمل بالوقود السائل والصلب، كما تعمل على إنشاء مواقع تجميع جديدة تحت الأرض لتقليل احتمالات استهدافها مستقبلا.ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن "طهران ربما بدأت استئناف الإنتاج بمعدل منخفض بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الرئيس الأمريكي في منتصف يونيو بشأن إعادة فتح وبدء مفاوضات لإنهاء الحرب، وساعدت المخزونات الإيرانية من الرؤوس الحربية وهياكل الصواريخ وأنظمة التوجيه والمكونات الأخرى على استئناف التجميع دون الحاجة إلى إعادة تشغيل شبكة التصنيع بالكامل".وقال جيم لامسون، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والمتخصص في الشؤون العسكرية الإيرانية، إن "حجم الإنتاج يعتمد على كمية المكونات التي لا تزال مخزنة وعدد المنشآت تحت الأرض القادرة على العمل"، مضيفًا أن "إيران قد تتمكن من تجميع مئات الصواريخ وربما آلافها".وأظهرت صور أقمار صناعية، وفق الصحيفة، أن إيران تسرّع إصلاح الطرق ومواقع الإنتاج ومداخل قواعد الصواريخ تحت الأرض التي تضررت في الضربات السابقة، كما تشير تقديرات عسكرية إسرائيلية إلى أن أسلحة مخزنة في أعماق الأنفاق ربما نجت من الضربات إلى حد كبير.وفي المقابل، تواجه إيران صعوبات في العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة، بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآت تصنيع الوقود السائل والخلاطات الصناعية اللازمة لإنتاج الوقود الصلب.وتشير الصحيفة إلى أن استئناف الإنتاج يسلط الضوء على صعوبة تدمير برنامج الصواريخ الإيراني بشكل كامل، بعدما كانت وتل أبيب قد اعتبرتا إضعافه أحد أبرز إنجازات الحرب، وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث قد قال في أبريل إن البرنامج "دُمّر فعليًا"، وإن طهران لم تعد قادرة على تعويض الصواريخ التي تطلقها.