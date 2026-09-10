إيران: تدخلات الخزانة الأمريكية لم تعد قادرة على خفض أسعار النفط

وكتب قاليباف في منشور عبر منصة "إكس"، "أن الأمريكية ستستخدم ترسانة أدواتها غير الفعالة للسيطرة على أسعار النفط، بما في ذلك التضليل عبر "أكسيوس" والتدخل في السوق والإفراج عن الاحتياطيات، لكنه قال إن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى خفض الأسعار".وأشار رئيس إلى أن على الجمهور النظر إلى الرسم البياني لأسعار النفط، قائلا إن "المرحلة التالية" من تطورات السوق باتت واضحة.وتأتي تصريحات قاليباف فيما تصاعدت المخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط بسبب استمرار التوترات والهجمات على ناقلات النفط في المنطقة.وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، قد وجه مساء السبت الماضي، تحذيرا إلى ، مشيرا إلى أن ستدمر ناقلات النفط الإيرانية وتغرقها إذا ما أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية.يأتي هذا التصعيد الميداني فيما تشهد المنطقة توترا متصاعدا بين وطهران، وسط تبادل للتهديدات باستهداف الأساطيل التجارية والعسكرية في الممرات المائية الحيوية.