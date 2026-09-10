عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل شركات ورجال أعمال عراقيين

أعلنت الأمريكية، اليوم الخميس، عن عقوبات جديدة مرتبطة بإيران شملت شركات ورجال أعمال عراقيين.





وشملت القائمة العراقي وفق تلك الوسائل نقلا عن الخزانة، " ناصر مريوش المعروف أيضاً باسم العبادة، والمرتبط بشركة عين لتكنولوجيا أنظمة الحماية والحلول الصوتية والمرئية والاتصالات المحدودة".



كما أدرجت الخزانة "عبد الله ناظم لعيبي ، المرتبط بصلاح مهدي حنتوش المكصوصي، إلى جانب حسين وكرار الحريشاوي وعلي ومحمد علي، الذين ربطتهم القائمة بالكتائب"، وفق لوسائل الإعلام. وفرضت الخزانة الأمريكية، وفق وسائل إعلام، "عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، طالت عدداً من الأفراد والشركات العراقية، إلى جانب أشخاص وكيانات من وسوريا، ضمن تحديث لقوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC".وشملت القائمة العراقي وفق تلك الوسائل نقلا عن الخزانة، " ناصر مريوش المعروف أيضاً باسم العبادة، والمرتبط بشركة عين لتكنولوجيا أنظمة الحماية والحلول الصوتية والمرئية والاتصالات المحدودة".كما أدرجت الخزانة "عبد الله ناظم لعيبي ، المرتبط بصلاح مهدي حنتوش المكصوصي، إلى جانب حسين وكرار الحريشاوي وعلي ومحمد علي، الذين ربطتهم القائمة بالكتائب"، وفق لوسائل الإعلام.

وطالت العقوبات أيضاً " علي أكبر وماجد علي أكبر المعروف باسم الكوردي، والمرتبطين بشركة شمس وبحر التجارية، فضلاً عن عباس المعروف باسم ، والذي ربطته القائمة بصلاح مهدي حنتوش المكصوصي".



وامتدت قائمة العقوبات إلى شخصيات من لبنان وسوريا، بينهم "السوري أمير مكنسي، واللبنانيون وحسين إبراهيم ووهبي غيث حسین ومیرفت جميل زهر الدين، مع ربط عدد من الأسماء بحزب الله اللبناني أو بأشخاص مشمولين بالشبكة التي استهدفتها الإجراءات الأمريكية"، حسب وسائل الإعلام.



وبخصوص الشركات أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وفق وسائل الإعلام "شركة عين العراق لتكنولوجيا أنظمة الحماية والحلول الصوتية والمرئية والاتصالات المحدودة إلى قائمة العقوبات، إلى جانب شركة البروج ، المعروفة أيضاً باسم شركة البروج للمقاولات والتجارة العامة والنقل المحدودة".



كما شملت القائمة "شركة جولد برو زاهر الدين للعقارات وشركة شمس وبحر للتجارة، وشركة منصور للصرافة"، وفقاً لوسائل الإعلام.