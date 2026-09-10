السعودية تعلن زوال الخطر عن "خميس مشيط وأبها"

وجاء في البيان: "انتهى الخطر في مدينة أبها ومشيط"، وأضاف: "من أجل سلامتكم، استمروا في اتباع تعليمات الدفاع المدني وتجنبوا التجمع والتصوير".‏وأطلق الدفاع المدني السعودي في وقت سابق إنذارا مبكرا في أبها وخميس مشيط، من غارات أو قصف جوي معادي في البلاد.واتهم الحوثيون باستهداف قواعدهم وسجن في الجوف، فيما استهدفوا مواقع لأرامكو جنوبي المملكة، وأعلن تحالف دعم في إصابة 73 مدنيا جراء "هجمات حوثية" على منشآت مدنية واقتصادية في عدة مدن سعودية، في تصعيد وصفه بـ"الخطير".