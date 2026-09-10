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روسيا تعلن استهداف سفينة شحن في ميناء تشرنومورسك
دوليات
2026-09-10 | 17:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
70 شوهد
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
عن استهداف سفينة شحن كانت تنقل شحنات عسكرية مخصصة لتزويد القوات الأوكرانية في ميناء تشرنومورسك.
وقالت
وزارة الدفاع
في بيان: "واصلت القوات المسلحة للاتحاد الروسي اليوم، توجيه ضربات مكثفة ضد الموانئ البحرية الأوكرانية والسفن والمراكز اللوجستية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان "أسفرت الضربات في ميناء تشرنومورسك عن إصابة سفينة شحن بحرية كانت تنقل شحنات ذات أغراض عسكرية مخصصة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية".
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