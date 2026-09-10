روسيا تعلن استهداف سفينة شحن في ميناء تشرنومورسك

أعلنت عن استهداف سفينة شحن كانت تنقل شحنات عسكرية مخصصة لتزويد القوات الأوكرانية في ميناء تشرنومورسك.

وقالت في بيان: "واصلت القوات المسلحة للاتحاد الروسي اليوم، توجيه ضربات مكثفة ضد الموانئ البحرية الأوكرانية والسفن والمراكز اللوجستية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان "أسفرت الضربات في ميناء تشرنومورسك عن إصابة سفينة شحن بحرية كانت تنقل شحنات ذات أغراض عسكرية مخصصة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية".