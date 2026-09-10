لبنان.. هزة أرضية تزامنا مع "تفجيرات إسرائيلية" في علي الطاهر

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر جنوبي ، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن تفجيرات على مرتفعات علي الطاهر.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي استخدم أكثر من 1100 طن من المتفجرات لتدمير أنفاق علي الطاهر.



وكان الموقع يضم 8 أنفاق تحت الأرض، يبلغ طولها الإجمالي أكثر من 5400 متر.



وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن "عناصر والفرقة 36 استكملت سيطرتها العملياتية على مرتفعات علي الطاهر في ، فيما تواصل القوات الإسرائيلية تدمير شبكة الأنفاق التي أقامها في المنطقة".