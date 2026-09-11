تحذير دولي من متحور جديد لكورونا

وأعلنت بوبوفا رئيسة "روسبوتريبنادزور"، في مقابلة مع وكالة " "، ردا على سؤال بهذا الخصوص: "إذا أظهر نفسه بشكل متحور جيني آخر، فإن كل شيء ممكن من حيث المبدأ. هذا أحد سيناريوهات الانتشار الوبائي التي نتحدث عنها منذ نحو 20 عاما".وأضافت: "ومن الواضح تماما أن ذلك قد يحدث".وشددت المسؤولة الروسية على أن فيروس الإنفلونزا أيضا يمتلك قدرة وبائية. وفي الوقت نفسه، تراقب الهيئة الفدرالية الوضع بدقة ومستعدة لتطور أي سيناريو، حتى أسوأه".واختتمت قائلة: "هذه مهمتنا، ونحن نؤديها بمثابرة".وكانت بوبوفا قد أكدت في وقت سابق أن "كوفيد - 19" تحول إلى فيروس موسمي في ، ولكن على الرغم من ذلك ترصد هناك بعض الحالات الخطيرة أحيانا، وإن تأثير الفيروس على جسم الإنسان وعواقبه لم تدرس إلى حد كاف بعد.