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تحذير دولي من متحور جديد لكورونا
دوليات
2026-09-11 | 01:35
Alsumaria Tv
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429 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أكدت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك
آنا بوبوفا
مراقبة الوضع عن كثب والاستعداد لأي سيناريو في حال جائحة محتملة لفيروس
كورونا
عند ظهور محتمل لمتحور جديد للفيروس.
وأعلنت بوبوفا رئيسة "روسبوتريبنادزور"، في مقابلة مع وكالة "
نوفوستي
"، ردا على سؤال بهذا الخصوص: "إذا أظهر
فيروس كورونا
نفسه بشكل متحور جيني آخر، فإن كل شيء ممكن من حيث المبدأ. هذا أحد سيناريوهات الانتشار الوبائي التي نتحدث عنها منذ نحو 20 عاما".
وأضافت: "ومن الواضح تماما أن ذلك قد يحدث".
وشددت المسؤولة الروسية على أن فيروس الإنفلونزا أيضا يمتلك قدرة وبائية. وفي الوقت نفسه، تراقب الهيئة الفدرالية الوضع بدقة ومستعدة لتطور أي سيناريو، حتى أسوأه".
واختتمت قائلة: "هذه مهمتنا، ونحن نؤديها بمثابرة".
وكانت بوبوفا قد أكدت في وقت سابق أن "كوفيد - 19" تحول إلى فيروس موسمي في
روسيا
، ولكن على الرغم من ذلك ترصد هناك بعض الحالات الخطيرة أحيانا، وإن تأثير الفيروس على جسم الإنسان وعواقبه لم تدرس إلى حد كاف بعد.
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