مصرع 26 طالباً وإصابة العشرات بحريق مدرستين في الكونغو

وقالت الحكومة الإقليمية، في بيان، إن الضحايا هم 19 فتاة و7 فتيان، محذرة من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول محلي قوله إن الحريق اندلع في منزل قبل أن يمتد إلى مدرستي "فوراها" الثانوية و"أوجاما" الابتدائية.وبحسب المسؤول، حوصر عدد من الطلاب داخل المدرسة، فيما حاول آخرون الفرار عبر النوافذ وباب ضيق، مما أدى إلى سقوط بعضهم وتعرضهم للدهس وسط التدافع.وقال ممرض في محلي إن أعدادا كبيرة من الطلاب نقلت لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن كثرة المصابين صعّبت على الطواقم الطبية حصر أعدادهم بدقة.ولم تتضح بعد أسباب اندلاع الحريق، فيما أشار مسؤولون محليون إلى أن المنطقة التي وقع فيها الحادث مكتظة بالسكان، وأن عددا كبيرا من منازلها مشيد من الخشب.