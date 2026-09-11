وزير البحرية الأمريكي: إيران ألحقت أضرارا هائلة بقاعدتنا في البحرين

وقال كاو، في مقابلة مع صحيفة "ذا إيبوك تايمز"، في إشارة إلى منشأة الدعم البحري في (Naval Support Activity Bahrain - NASB): "لقد دمروا البحرين تدميرا هائلا"، وهي المنشأة التي تضم مقر القوات في والأسطول الخامس الأمريكي.وأوضح كاو أن البحرية تدرس حاليا ما ستفعله بشأن المنشأة، بما في ذلك ما إذا كانت ستقوم بإصلاحها، مضيفا: "لدي قوة مهام تنظر في هذا الأمر".وفي أواخر اب، أفاد رئيس العمليات البحرية، الأدميرال كودل بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تعود البحرية إلى القاعدة، بما في ذلك لاستعادة الأغراض الشخصية للبحارة، قائلا: "لن نعود إلى هناك في أي وقت قريب، أريد فقط أن أكون صريحا تماما بشأن ذلك".وتعرضت القاعدة لاستهداف مكثف من جانب بعد أن شنت وإسرائيل غارات جوية على إيران في أواخر فبراير، حيث اعتمدت البحرية الأمريكية على منشأة الدعم البحري في البحرين باعتبارها مركزها اللوجستي الرئيسي في المنطقة، مما جعلها هدفا استراتيجياً للهجمات الإيرانية.