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بيانات رويترز: تراجع حركة السفن في مضيق هرمز إلى 7 سفن فقط خلال يوم واحد
دوليات
2026-09-11 | 03:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
46 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أظهرت بيانات تتبع السفن، نقلتها وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، تراجع حركة السفن التجارية عبر
مضيق هرمز
إلى 7 سفن، الخميس، مقارنة بـ11 سفينة في اليوم السابق، وبأقل بكثير من متوسط الحركة خلال الأيام العشرة الماضية، البالغ 15 سفينة.
وأوضحت البيانات أن سفينتين تجاريتين فقط خرجتا من
مضيق هرمز
، الخميس، مقابل دخول 5 سفن إلى المضيق.
وفي المقابل، عبرت 26 سفينة تجارية
مضيق باب المندب
، بواقع 10 سفن دخلت المضيق و16 سفينة خرجت منه، مقارنة بمتوسط يقارب 27 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة الماضية.
قالت بحرية
الحرس الثوري
الإيراني، مساء يوم أمس الخميس، إنها قصفت زورقاً مسيّراً أميركياً عند مدخل مضيق هرمز و"أفشلنا مهمته العدوانية".
وبحسب وكالة "
تسنيم
" الإيرانية، فإن الزورق سطحي من طراز "سيل درون إكسبلورر" يبلغ طوله نحو 7 أمتار، ويتمتع بقدرة عالية على البقاء في البحر، ويُجهّز بكاميرات وأنظمة اتصال وأجهزة استشعار مختلفة لتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة وتعزيز الوعي بالمجال البحري.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت
القيادة المركزية
الأميركية "سنتكوم"، تغيير مسار 96 سفينة تجارية لضمان الامتثال الكامل للقيود منذ استئناف الحصار البحري على
إيران
في 14 تموز/ يوليو الماضي
وتأتي هذه التطورات مع اتساع نطاق المواجهة البحرية بين
الولايات المتحدة
وإيران، لتدخل حركة الملاحة وإمدادات الطاقة بصورة متزايدة في دائرة التصعيد، ما بين ضربات واستهدافات طالت ناقلات نفط وسفناً في
الخليج
ومحيط مضيق هرمز.
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الولايات المتحدة
القيادة المركزية
مضيق باب المندب
السومرية نيوز
الحرس الثوري
سومرية نيوز
مضيق هرمز
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