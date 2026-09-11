بيانات رويترز: تراجع حركة السفن في مضيق هرمز إلى 7 سفن فقط خلال يوم واحد

وأوضحت البيانات أن سفينتين تجاريتين فقط خرجتا من ، الخميس، مقابل دخول 5 سفن إلى المضيق.وفي المقابل، عبرت 26 سفينة تجارية ، بواقع 10 سفن دخلت المضيق و16 سفينة خرجت منه، مقارنة بمتوسط يقارب 27 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة الماضية.قالت بحرية الإيراني، مساء يوم أمس الخميس، إنها قصفت زورقاً مسيّراً أميركياً عند مدخل مضيق هرمز و"أفشلنا مهمته العدوانية".وبحسب وكالة " " الإيرانية، فإن الزورق سطحي من طراز "سيل درون إكسبلورر" يبلغ طوله نحو 7 أمتار، ويتمتع بقدرة عالية على البقاء في البحر، ويُجهّز بكاميرات وأنظمة اتصال وأجهزة استشعار مختلفة لتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة وتعزيز الوعي بالمجال البحري.وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت الأميركية "سنتكوم"، تغيير مسار 96 سفينة تجارية لضمان الامتثال الكامل للقيود منذ استئناف الحصار البحري على في 14 تموز/ يوليو الماضيوتأتي هذه التطورات مع اتساع نطاق المواجهة البحرية بين وإيران، لتدخل حركة ‏الملاحة وإمدادات الطاقة بصورة متزايدة في دائرة التصعيد، ما بين ضربات ‏واستهدافات طالت ناقلات نفط وسفناً في ومحيط مضيق هرمز.