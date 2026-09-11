غزو من نوع جديد في قرية روسية

وأظهرت لقطات نشرتها شبكات التواصل الاجتماعي حشرات تتحرك في الشوارع على شكل سحب سوداء كثيفة، وتتصرف بعدوانية شديدة.وعلاوة على ذلك، تغطي تلك الخنافس المجنحة زجاج النوافذ بسجادة متصلة، فيما صور السكان المحليون أسرابا كاملة تحجب ضوء النهار فوق أسطح المنازل.وقال موظف في ، ألكسندر لوتوف: "إذا وقفتَ قليلا، فستجد نفسك مغطى بالدعاسيق. وهي عدوانية وتلدغك".وأضاف أن الدعاسيق، إلى جانب ما تسببه من إزعاج، بدأت تلدغ الناس بشكل مؤلم عند محاولتهم إبعادها.يذكر أن الدعاسيق عادة ما تبدأ في البحث عن "مخابئ" للسبات الشتوي في أواخر الخريف، لكن أعداد هذه الحشرات وعدوانيتها تبدوان غير طبيعيتين في بداية سبتمبر. ومع ذلك، فإن آخر ظهور واسع النطاق لهذه الخنافس في تلك المنطقة من سُجل في عام 2017.