لبنان.. "جيش الاحتلال" ينسحب من مرتفعات علي الطاهر

وأوضح الجيش أن المرتفعات ستبقى تحت "السيطرة النارية"، محذراً من أنه سيتعامل مع أي محاولة لحزب الله لإعادة الانتشار فيها.وكان الإسرائيلي ووزير الدفاع ، قد أعلنا مساء أمس الخميس، تدمير الجيش الإسرائيلي "البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات " بقضاء النبطية جنوبي .وجاء ذلك في بيان مشترك أعلنا فيه أيضاً "إكمال تنظيم منطقة الأمن في "، فيما نشرت القناة 12 العبرية فيديو يُظهر حجم عمليات التفجير في مرتفعات علي الطاهر.