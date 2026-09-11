ترمب: لن ننسى 11 سبتمبر وإيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي

وقال ترمب إن "تكتشف هوية بلادها" بعد اختبار ، مشدداً على ضرورة أن تكون بلاده "قوية وذكية".وفيما يتعلق بإيران، وصف ترمب بأنها " الأول للإرهاب في العالم"، مؤكداً أن "لن تحصل أبداً على سلاح نووي".وأضاف أن القوات الأميركية تعمل حالياً لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.