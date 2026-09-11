اجتماع في عُمان بشأن مضيق هرمز بمشاركة العراق ودول الخليج



أعلنت ، اليوم الجمعة، عقد اجتماع بشأن في سلطنة عُمان، يوم الإثنين المقبل، بمشاركة ودول .

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن الاجتماع سيبحث نتائج المفاوضات الإيرانية-العُمانية بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في .