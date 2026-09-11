الذكاء الاصطناعي.. خطر وجودي محتمل أم تهويل علمي؟



يحذر خبراء من أن قد يتحول مستقبلاً إلى خطر وجودي على البشرية، في حال أُسيء استخدامه في تطوير أسلحة بيولوجية أو شن حروب، أو منحه استقلالية وربطه بالبنى التحتية الحيوية.



في المقابل، يرى علماء أن هذه المخاطر لا تزال افتراضية، وأن البشرية تواجه تهديدات أخرى أكثر واقعية، بينها الأوبئة والحرب النووية وتغير المناخ والكويكبات والانهيار البيئي.



ويؤكد خبراء أن الحد من الكوارث الكبرى ممكن عبر أنظمة الإنذار المبكر، والتخطيط والرقابة، فيما يبقى حجم الخطر الذي قد يشكله مستقبلاً موضع خلاف بين الباحثين.