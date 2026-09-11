اتهام صادم لنجل نجمين أمريكيين.. فيديوهات جنسية مع قاصر

وجاء ذلك بالتزامن مع محاكمته في قضية منفصلة تتعلق بالاعتداء جنسيا على زميلة له في المدرسة.مقاطع على الهاتفخلال جلسة في بمقاطعة فولتون في ، الجمعة، قالت نائبة كايتلين ماكغيلكاديلي إن المحققين عثروا على مقاطع فيديو في هاتف KJ، البالغ من العمر 15 عاما، تُظهر "لقاءات متعددة" تتضمن ممارسة مع قاصر من أفراد عائلته، إلى جانب استخدامه لغة "عدوانية ومهينة" تجاه الضحية.وأضافت أن KJ وُجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي على ضحية دون 16 عقب هذه الواقعة، التي لم تكن قد أُعلن عنها سابقا، وأنه كان خاضعا لإشراف المحكمة بشأنها منذ أكتوبر 2025.جلسة الكفالةجاء الكشف خلال جلسة للنظر في الإفراج عن KJ، المحتجز منذ اعتقاله في 17 أغسطس في الإقليمي لاحتجاز الأحداث في أتلانتا.وطلب محاميه الإفراج عنه بكفالة قدرها 65 ألف دولار، مؤكدا براءته، فيما طلبت النيابة تحديد الكفالة عند 190 ألف دولار، مشيرة إلى أن الضحية في القضية الأخرى تعرضت لـ"إصابة جسدية موثقة" خلال حادثة أبريل.وقُرئت أمام المحكمة إفادة للضحية، قالت فيها إنها "تعيش في خوف" بسبب تهديدات مرتبطة بإمكانية الإفراج عن KJ، مضيفة أنها تخشى على نفسها وعائلتها.وأوضحت القاضية ميليْني ليفتريدج أنها ستقرر بحلول الاثنين ما إذا كان سيتم الإفراج عن KJ بكفالة.قبل أن يصدر القاضي حكمه في جلسة الكفالة، كشف المدعي العام أن المحققين عثروا سابقًا على مقاطع فيديو على هاتف كي جيه تُظهر، على ما يبدو، ممارسة جنسية مع أحد أفراد العائلة دون سن الثانية عشرةالقضية الأصليةيواجه KJ سبع تهم جنائية خطيرة، وجهتها إليه هيئة محلفين كبرى في 3 سبتمبر، بينها التحرش الجنسي المشدد بطفل، والاعتداء الجنسي المشدد، واللواط القسري المشدد، وثلاث تهم بالاعتداء الجنسي المشدد على طفل دون 16 عاما، والاحتجاز غير القانوني.وتعود القضية إلى 23 أبريل، عندما اتهمته زميلة له في المدرسة، كانت تبلغ 15 عاما، بالاعتداء جنسيا عليها داخل مركز "Life Time Fitness" في ألفاريتا بولاية جورجيا، بينما كان هو يبلغ 14 عاما.وبحسب وثائق المحكمة، ادعت الفتاة أنه نفسه عليها داخل ساونا مشتركة، وحاول إنزال سروالها رغم رفضها، كما أجبرها على ممارسة فعل جنسي. وفي اليوم التالي، خضعت لفحص طبي، لكن لم يُعثر على حمض نووي لذكر في أماكن ذكرتها.موقف الدفاعينفي شيفيلد الاتهامات الموجهة إلى موكله، وقال إن KJ يعتزم الدفع ببراءته من جميع التهم خلال جلسة توجيه الاتهام المقررة في 14 أكتوبر. كما طلب نقل القضية إلى وإبقاء الإجراءات سرية، مشيرا إلى أن موكله مراهق لا يزال في طور النمو، وأن التهم المشددة قد تؤدي إلى حكم بالسجن لا يقل عن 25 عاما من دون إمكانية الإفراج المشروط.وحضر والدا KJ، نجمة تلفزيون الواقع كيم زولتشياك ولاعب كرة القدم الأمريكية السابق كروي بيرمان، وشقيقته برييل، البالغة 29 عاما، جلسة الجمعة دعما له. وكان محاميه قد وصفه بأنه طالب متفوق ولاعب كرة قدم تلقى عروضا للحصول على منح دراسية بفضل قدراته الرياضية.