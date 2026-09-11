بوتين يتهم الغرب بدعم النزعات الانفصالية في القوقاز ومحاولة تفكيك روسيا

وقال ، في تصريحات للصحفيين على هامش قمة بريكس في نيودلهي: "عمليا، أكرر، هم (الغرب) يدعمونالنزعات الانفصالية في بشكل مباشر، وحاولوا تفكيك أكثر. هذه حقيقة".وأضاف الرئيس الروسي: "هذه محاولة (من الغرب) للضغط على أولا بمساعدة الإرهابيين، في القوقاز – الانفصاليين، ثم بمساعدة أدوات أخرى، والآن بمساعدة النظام النازي الجديد في أوكرانيا، وهذا لا يتوقف".وتأتي هذه التصريحات في إطار دعم الغرب للنزعات الانفصالية في منطقة القوقاز، خاصة في منطقة شمال القوقاز الروسية، وكذلك دعم "النظام النازي الجديد" في أوكرانيا.وكان بوتين قد أكد في تصريحات سابقة أن "كل ما يحدث الآن في أوروبا بشكل عام هو نتيجة أخطاء نظامية ارتكبها الغرب"، مشيرا إلى أن "الغرب بعد نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي شعر بأنه على قمة أوليمبوس، واعتقد أن كل شيء مسموح له".ووصل الرئيس الروسي إلى الهند يوم الجمعة في زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام، حيث يشارك في القمة الثامنة عشرة لمجموعة "بريكس" وعقد على هامشها سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة المشاركين.