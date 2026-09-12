زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة جاوة في إندونيسيا

ويأتي هذا الزلزال بعد يوم واحد فقط من آخر بقوة 6.2 درجة ضرب بحر باندا قرب جزر الإندونيسية أمس الجمعة.وقالت إن ذلك الزلزال وقع على عمق 143 كيلومتراً (89 ميلا)، فيما لم يتسبب بموجات تسونامي، ولم ترد أيضا أي تقارير فورية عن وقوع أضرار جراءه.