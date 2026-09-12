أسعار الفنادق في دلهي تشتعل مع انعقاد قمة "بريكس"

فالغرف التي يمكن حجزها عادة بنحو 30 ألف روبية (حوالي 300 دولار) في الليلة، تعرض خلال فترة القمة بأكثر من 200 ألف روبية. وفي بعض الفنادق الخمس نجوم الشهيرة في العاصمة ، لم تعد هناك غرف شاغرة على الإطلاق خلال أيام القمة.وقال أحد العاملين في أحد فنادق المدينة: "اعتدنا على ارتفاع أسعار الفنادق خلال الفعاليات الكبرى، لكن تجاوز 200 ألف روبية لليلة الواحدة يمثل مستوى مختلفا تماما".شرطة تدعو لاستخدام المترو وتجنب الازدحاممن جانبها، دعت شرطة المرور في دلهي السكان والزوار إلى استخدام المترو وتخصيص وقت إضافي للتنقل، وذلك بسبب القيود المرورية المفروضة خلال فترة انعقاد قمة "بريكس".وقالت الشرطة في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بمناسبة انعقاد قمة بريكس في 12 ايلول 2026، ستفرض تحويلات وتنظيمات مرورية على الطرق الرئيسية في دلهي من الساعة 9:30 صباحا حتى 9:00 مساء. ننصح بالتخطيط المسبق للرحلات وتخصيص وقت إضافي، مع تفضيل وسائل النقل العام، وخاصة المترو، قدر الإمكان".كما حذرت الشرطة من أن إجراءات مؤقتة قد تفرض عند مرور كبار المشاركين في القمة، لا سيما من الساعة 9:30 صباحا حتى 9:30 مساءً بتوقيت دلهي (7:00 صباحا حتى 7:00 مساءً بتوقيت موسكو)، في المنطقة الخاضعة للرقابة المرورية والمناطق المجاورة لها.يذكر أن قمة "بريكس" الثامنة عشرة تعقد في نيودلهي يومي 12 و13 ايلول الجاري، بمشاركة الرئيس الروسي .