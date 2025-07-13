الدفاع المدني السوري: سيطرنا على معظم الحرائق في اللاذقية

وأورد الدفاع المدني في منشور على موقع " ": " تواصل الفرق بالمكان عمليات التبريد الشامل لجميع المواقع التي شهدت اندلاع النيران فيها بالإضافة لعمليات الرصد والمراقبة للمواقع في حال تجدد الحرائق".وتزامنا مع موجة حر تضرب المنطقة منذ مطلع تموز/يوليو 2025، اندلعت حرائق ضخمة في مناطق حرجية في في ، قال التابع للأمم المتحدة في إنها أتت على نحو 100 كيلومتر مربع من الغابات والأراضي الزراعية.وعقّدت الرياح ووجود الألغام ومخلفات الحرب ووعورة التضاريس فضلا عن ضعف الإمكانات، من عملية إخماد الحرائق التي تواصلت مدى عشرة أيام متتالية.